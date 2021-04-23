Мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней Марии Борисовой, совершил самоубийство.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на полицию Херсонской области.

"Подтверждаем смерть этого подозреваемого. Он повесился в СИЗО. Сообщение об этом в полицию поступило сегодня 6.14", - сказала спикер полиции Херсонской области Татьяна Пшонь.

По данным СМИ, мужчина оставил предсмертную записку, однако в полиции не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

В то же время издание "Новый день" сообщает, что мужчина содержался в камере СИЗО только с одним соседом, так как существовала опасность, что другие арестанты устроят самосуд.

Подозреваемый дождался, пока сокамерник уснет и порвал в клочья постельное белье. Из него сделал "веревку", привязал ее к оконной решетке и повесился.

Тело мужчины нашел сосед, когда проснулся. В предсмертной записке мужчина просил прощения у своей дочери и настаивал на своей невиновности.

Напомним, 7 марта сообщалось об исчезновении школьницы Марии Борисовой. Тело девочки нашли через четыре дня в сарае на территории села. На нем выявили следы изнасилования и удушения.

Позже был задержан подозреваемый в убийстве. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе вены. Но полицейские его спасли и арестовали.