Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что РФ предлагает Германии и Франции до 27 апреля провести на Донбассе встречу с участием Украины и "ЛДНР", чтобы обсудить перемирие в регионе.

Об этом Козак заявил 23 апреля, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Также Козак обвинил Украину в уклонении от механизмов, которые могут обеспечить прекращение огня на Донбассе.

"На последней встрече политических советников "нормандского формата" 19 апреля 2021 года из итогового заявления по инициативе Украины и при попустительстве представителей Франции и Германии были в очередной раз вымараны любые упоминания механизмов, способных реально обеспечить режим прекращения огня, и предпринята попытка свести итоги многочасовых переговоров к очередной размытой политической декларации", - сказал Козак.

Главный переговорщик Кремля по Донбассу также заявил, что его украинские коллеги, на которых возложена ответственность за урегулирование конфликта, "занимаются всем чем угодно, кроме собственно урегулирования". А усилия Киева, по мнению Дмитрия Козака, "нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска".

Напомним, 20 апреля президент Украины Зеленский записал новое видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке Донбасса.

После этого Путин посоветовал Зеленскому обсуждать Донбасс не с ним, а с "ЛДНР", а потом уже привлекать другие страны, "которой является Россия".

Также Путин пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского встретиться в Москве.

После этого заявления президента РФ "глава ЛНР" Пасечник заявил о готовности встретиться с Зеленским на линии фронта. С таким же заявлением выступил "глава "ДНР" Пушилин.