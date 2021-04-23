В пятницу, 23 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Бухарест призвал усилить военное сотрудничество между военно-морскими силами Украины, Грузией и черноморскими странами-членами НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе визита Кулеба принял участие в консультациях Украины и Грузии с партнерами на восточном фланге НАТО - Румынией, Польшей и Турцией. Главы МИД пяти государств обсудили вопросы безопасности на фоне действий России и перспективы расширения НАТО.

"Ключевые партнеры НАТО Украина и Грузия вносят значительный вклад в укрепление восточного фланга НАТО и поддержания стабильности в регионе Черного моря. Я убежден, что наше единство является наиболее действенным фактором сдерживания России и ее глубоко деструктивных действий в регионе", - сказал глава украинской дипломатии.

Кроме того, Дмитрий Кулеба обратил внимание участников встречи на блокировку Керченского пролива, которая является нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Глава МИД призвал к усилению сотрудничества между ВМС Украины, Грузии и черноморских государств-членов НАТО.

Помимо этого стороны обсудили пути углубления взаимодействия с НАТО в контексте реализации курса Украины и Грузии к евроатлантической интеграции. Также Кулеба подтвердил приглашение партнерам к участию в саммите "Крымской платформы".

Напомним, в НАТО выразили обеспокоенность ограничением Россией доступа к Керченскому проливу.

Также мы писали, что в России опровергают, что планируют закрыть для иностранных кораблей Керченский пролив.