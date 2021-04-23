Ранним утром 22 апреля пьяный водитель врезался в ворота отделения полиции в Сумах на улице Первомайской.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Инцидент случился около 4:00. Сотрудники полиции, находясь в помещении Сумского районного управления полиции, услышали сильных грохот на улице.

Как выяснилось 29-летний водитель Renault не справился с управлением и въехал в забор Сумского отделения полиции. По словам мужчины, ДТП произошло из-за того, что у него просто отказали тормоза. К счастью, в результате аварии никто из участников дорожного движения не пострадал.

"Водитель легковушки имел признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился, но пожелал сделать это в медицинском учреждении. Там результат осмотра оказался положительным - 2,00 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму

Однако, он пожелал дополнительно сдать биологические материалы на анализ. Заключение врачей лишь вновь подтвердило пребывание водителя в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Инспекторы оформили материалы ДТП, а также составили на водителя админматериалы по ст. 124 (Совершение ДТП), ст. 139 (Повреждение дорожного оборудования) и ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) Куоап. Автомобиль эвакуировали на спецплощадку.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейского из Днепра будут судить за ДТП, в котором заживо сгорели два человека.

Также мы писали, что на Закарпатье легковушка влетела под дорожный каток, есть погибший.