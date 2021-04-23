Министерство иностранный дел России собирается предпринять ответные действия на выдворение российских дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии. Кому-то из представителей посольства балтийских стран в РФ придется "паковать вещи".

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет "Интерфакс".

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - сказала Захарова.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. После этого Кремль объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата и выслал их из России, в связи с этим работа посольства Чехии в Москве оказалась заблокирована.

22 апреля стало известно, что Словакия в знак солидарности с Чехией высылает трех сотрудников российского посольства. На следующий день ее примеру последовали Литва, Латвия и Эстония. Литва в знак солидарности с Прагой выслала двух российских дипломатов, а Латвия и Эстония - одного.