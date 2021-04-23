Противник планирует на Донбассе провокации с применением оружия и военной техники в период Пасхальных праздников с целью дать основания для введения в Украине регулярных российских войск.

Об этом сообщается на странице штаба операций Объединенных сил (ООС) в соцсети. При этом украинская сторона не исключает вероятность терактов с жертвами среди гражданского населения.

Как утверждает украинская разведка, 25 апреля этого года спланировано проведение "ряда провокаций против Украины". Для этого противник планирует использовать оружие и военную технику с маскировкой типа "пиксель", которая используется подразделениями Вооруженных Сил Украины.

"Установлено, что одна из таких провокаций должен состояться в Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Также в штабе ООС заявляют, что не исключены теракты во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к жертвам среди прихожан.

"Это позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Москва обвинила Киев в стягивании техники на Донбасс и использовании запрещенного минскими соглашениями оружия.

Также мы сообщали, что в штабе ООС прогнозируют дальнейшую эскалацию на Донбассе силами спецподразделений РФ.