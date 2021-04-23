Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что больше не поедет в Минск на переговоры.

Об этом он сказал в эфире "4 канала".

Кравчук пояснил это тем, что, по его мнению, Беларусь фактически подчинена РФ, а Лукашенко "является вассалом".

"Я туда (в Минск - Ред.) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет", - сказал Кравчук.

Также глава украинской делегации заявил, что много стран могут выразить готовность стать переговорной площадкой.

Напомним, о том, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, так как Беларусь "находится в сфере влияния России", Кравчук уже заявлял в начале апреля. Тогда он предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу, куда не смогут приехать представители "ЛДНР".

В Москве объявили, что подобная идея украинской стороны является глупостью.

Впрочем, советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что после карантина переговоры по Донбассу из Минска переносить все же не будут.



