Европейский союз обратился к России с просьбой предупреждать о масштабных перемещения войск РФ возле границ, иначе это противоречит международным обязательством Москвы и несет угрозу безопасности.

об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителя Европейской комиссии.

"Такие крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления не соответствуют международным обязательствам России, усиливают напряженность, дестабилизируют ситуацию и угрожают безопасности", - считает представитель ЕК.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах и отводе войск от границ с Украиной. На возвращение войск к месту дислокации отведено менее 10 дней, при том что их переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц. По словам Шойгу часть российской военной техники останется возле границы с Украиной.

Также мы писали, что в Офисе президента считают отвод войск России заслугой президента Украины Зеленского.