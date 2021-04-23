В Николаевской области Служба безопасности Украины пресекла незаконную переправку через границу технологического оборудования двойного назначения, которое под видом гражданской продукции иностранные заказчики собирались использовать для военных кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 23 апреля.

Для этого преступники внесли в сопроводительной документации недостоверные сведения о сфере использования груза. Продукция двойного назначения была задержана на таможенном посту.

"Изъятое корабельное оборудование направлено на экспертизу. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организаторам и участникам противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что львовского хакера, который рассылал спам работникам СБУ, обвинили в работе на Кремль.

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