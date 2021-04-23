Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится во владимирской колонии, в пятницу, 23 апреля объявил о начале выхода из голодовки. Ее он начал в конце марта, чтобы добиться допуска к нему приглашенного врача.

Об этом Навальный написал в Instagram.

"Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать... Спасибо вам - сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом (митинг в поддержку Навального проходил в городах России 21 апреля - Ред.). Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения", - написал Навальный.

Оппозиционер упомянул, что его беспокоят заявления "Альянса врачей", о том, что "через минимальное время лечить будет некого".

"Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей "Матерей Беслана"... Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания", - заявил оппозиционер.

По его словам, требование допустить к нему необходимого врача он не снимает, поскольку у него пропадает чувствительность участков рук и ног. Однако "с учетом прогресса и всех обстоятельств" Навальный принял решение начать выход из голодовки, который займет 24 дня - такой же срок длилась сама голодовка.

Напомним, акции за Навальног проходили в Москве, а также в других городах России в среду, 21 апреля. "Страна" подробно писала об этом.

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