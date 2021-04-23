Жена народного депутата от "Слуги народа" и бывшего актера "Квартал 95" Юрия Корявченкова (Юзика) Татьяна зарегистрировалась предпринимателем и в прошлом году задекларировала более трех миллионов гривен. Также в 2020-м она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен. Делать дорогие покупки и получать прибыль с шестью нулями Татьяна начала после того, как ее муж стал нардепом.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, которые Юрий Корявченков опубликовал в марте 2021 года.

В документе указано, что в 2020-м жена нардепа от предпринимательской деятельности получила более трех миллионов гривен прибыли.

Кроме того в прошлом году Корявченкова купила автомобиль Toyota Land Cruiser за 2,084451 гривен.

До этого Татьяна Корявченкова работала директором ООО "Киностолица", учредителем которого является бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Борис Шефир.

Муж Корявченковой, по данным из декларации, заработал в управлении делами Верховной Рады Украины - 467 215 тыс. грн, еще 330 000 он получил в качестве дохода от отчуждения движимого имущества.

Напомним, Юрий Корявченков стал депутатом от "Слуги народа" в августе 2019 года.

Также мы рассказывали, что за год президентства Владимира Зеленского более 30 человек, работающих ранее в "Студии Квартал 95", а также дочерних организациях, или сотрудничавшие ранее с главой государства либо его окружением, получили государственные должности.