В пятницу, 23 апреля, в Одессе прошло очередное заседание апелляции по делу о приговоре Стерненко за похищение человека. В ходе заседания вспыхнул скандал. Адвокаты и группа поддержки радикала возмутились, что суд согласился включить дополнительные доказательства от прокуроров.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Сторона защиты потребовала отвода всей коллегии судей апелляции, однако суд это требование отклонил.

После новости о новых доказательствах соратники радикала Стерненко начали готовиться к протестам, чтобы "не дать садить активистов за решетку"

"Только что суд удовлетворил ходатайство прокуроров, которое нарушает все возможные принципы честного суда. Готовьтесь к протестам, чтобы защитить свои права и не дать садить активистов за решетку", - пишет телеграм-канал "Самозахист".

Однако позже выяснилось, что прокуроры предоставили сугубо процессуальные доказательства того, что материалы обвинения были собраны законно.

"Адвокаты и группа поддержки Стерненко возмутились, что суд согласился включить дополнительные доказательства от прокуроров. Они заявили, что это нарушение закона, а в соцсетях уже начали распространяться призывы к акциями протеста. Мол "суд стал на сторону русни, которая хочет посадить Стерненко". Адвокаты потребовали отвода судьи, но в нем было отказано. На самом деле скандал и выеденного яйца не стоит. Прокуроры предоставили сугубо процессуальные доказательства того, что доказательства обвинения были собраны законно", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

То есть, речь о каких-то новых доказательствах по сути дела не идет. Ранее защита настаивала что доказательства обвинения (экспертизы и прочее) были собраны с нарушениями. Прокуроры подготовились и отбили этот выпад защиты. Что, собственно, и вывело из себя группу поддержки Стерненко. Следующее заседание суда состоится 14 мая.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, Адвокаты радикала пытались оспорить его семилетний приговор за похищение и пытки человека в Одесском апелляционном суде

В ходе заседания Сергея Стерненко должны были допрашивать, но обвиняемый отказался.

Стерненко воспользовался правом отказаться от допроса и просил все детали уточнять у него на этапе дебатов сторон. Такую же просьбу озвучил второй фигурант - Руслан Демчук.

Неделю назад, 9 апреля, суд в Одессе удовлетворил апелляцию адвокатов радикала на меру пресечения по делу о похищении и пытках человека. Стерненко освободили из-под стражи и отправили на круглосуточный домашний арест с пребыванием в Киеве.

Также мы писали о том, что приговор по делу о похищении Щербича, а также пытках и вымогательстве, который Стерненко получил 23 февраля, - семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Именно его сейчас пытаются оспорить адвокаты.