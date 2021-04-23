Со страниц интернет-издания "Детектор медиа", которые входит в структуру одноименной общественной организации, которая существует на иностранные гранты от международных донорских организаций, после скандала исчезла реклама нелегального онлайн-казино.

Об этом пишут "Украинские новости".

В данный момент при переходе по ссылке на рекламный текст пользователь больше никуда не попадает. Вместе этого теперь можно прочитать, что проект поддерживают USAID, МИД Дании, Агентство Швеции по международной кооперации и другие донорские организации.

Однако в разделе "Пресс-релизы" сайта "Детектор медиа" остались многочисленные подобные рекламные публикации. Правда, сам раздел "пресс-релизы" на первой странице сайта уже не находится, и попасть туда можно либо по прямой ссылке, либо по поиску.

За 10 лет там скопилось 14 рекламных текстов об игорном бизнесе, 7 из которых вышли в апреле 2021 года. На сайте также можно найти минимум три рекламы нелегальных казино.

Парадоксальное "превращение" произошло с рекламой онлайн-казино First Casino, владелец которого – ООО "Фьерст Элемент" - получил государственную лицензию 18 февраля 2021 года. 9 апреля на сайте "Детектор медиа" выходит рекламный текст "Чем хороша легализация казино в Украине", в котором прямо указывается заказчик - "Фьерст Элемент".

В рекламном же тексте от 30 ноября 2020 года "Как начать играть в онлайн-казино?" тоже говорится об услугах First Casino. Но поскольку на тот момент оно было не легальным, из текста упоминания названия казино убраны, о чем свидетельствуют несогласованность предложений в местах, где раньше эти названия присутствовали.

Вот только под одним из текстовых блоков "в онлайн казино Украина" стоит прямая ссылка на игровой терминал того же First Casino. Где перешедший может сходу сделать ставку и начать играть. Фактически, тут уже речь идет не столько о рекламе, сколько уже об участии организации-грантополучателе непосредственно в нелегальном (на момент публикации) игорном бизнесе.

В других материалах компании без лицензии уже указаны без стеснения. Как, например, казино "Слотор", которое прямо указывает, что пока пребывает "в процессе получения украинской лицензии", при том, что осуществляет деятельность онлайн-казино в Украине уже почти 7 лет – с 2015 года.

Или казино "777". Которое на своем сайте пишет, что имеет лицензию. Но не Украины, а специфическую - Curacao Egaming.

Отметим, что п.6 ст. 22-1 Закона Украины "О рекламе" прямо запрещает ставить рекламу от рекламодателя, который не имеет лицензии на этот вид деятельности.

Напомним, вчера сообщалось, что интернет-СМИ "Детектор медиа" рекламирует онлайн-казино "МоноСлот", которое в Украине является нелегальным.

Ранее "Страна" подробно, что такое "Детектор медиа" и какую роль оно играет.