Детектор медиа удалил рекламу нелегального казино. Фото: Pixabay

Со страниц интернет-издания "Детектор медиа", которые входит в структуру одноименной общественной организации, которая существует на иностранные гранты от международных донорских организаций, после скандала исчезла реклама нелегального онлайн-казино.

Об этом пишут "Украинские новости".

В данный момент при переходе по ссылке на рекламный текст пользователь больше никуда не попадает. Вместе этого теперь можно прочитать, что проект поддерживают USAID, МИД Дании, Агентство Швеции по международной кооперации и другие донорские организации.

Скриншот с сайте Детектор медиа

Однако в разделе "Пресс-релизы" сайта "Детектор медиа" остались многочисленные подобные рекламные публикации. Правда, сам раздел "пресс-релизы" на первой странице сайта уже не находится, и попасть туда можно либо по прямой ссылке, либо по поиску.

Скриншот с сайте Детектор медиа

За 10 лет там скопилось 14 рекламных текстов об игорном бизнесе, 7 из которых вышли в апреле 2021 года. На сайте также можно найти минимум три рекламы нелегальных казино. 

Парадоксальное "превращение" произошло с рекламой онлайн-казино First Casino, владелец которого – ООО "Фьерст Элемент" - получил государственную лицензию 18 февраля 2021 года. 9 апреля на сайте "Детектор медиа" выходит рекламный текст "Чем хороша легализация казино в Украине", в котором прямо указывается заказчик - "Фьерст Элемент".

Скриншот с сайте Детектор медиа

В рекламном же тексте от 30 ноября 2020 года "Как начать играть в онлайн-казино?" тоже говорится об услугах First Casino. Но поскольку на тот момент оно было не легальным, из текста упоминания названия казино убраны, о чем свидетельствуют несогласованность предложений в местах, где раньше эти названия присутствовали.

Скриншот с сайте Детектор медиа

Вот только под одним из текстовых блоков "в онлайн казино Украина" стоит прямая ссылка на игровой терминал того же First Casino. Где перешедший может сходу сделать ставку и начать играть. Фактически, тут уже речь идет не столько о рекламе, сколько уже об участии организации-грантополучателе непосредственно в нелегальном (на момент публикации) игорном бизнесе.

Скриншот с сайте Детектор медиа

В других материалах компании без лицензии уже указаны без стеснения. Как, например, казино "Слотор", которое прямо указывает, что пока пребывает "в процессе получения украинской лицензии", при том, что осуществляет деятельность онлайн-казино в Украине уже почти 7 лет – с 2015 года.

Скриншот с сайте Детектор медиа

Или казино "777". Которое на своем сайте пишет, что имеет лицензию. Но не Украины, а специфическую - Curacao Egaming.

Отметим, что п.6 ст. 22-1 Закона Украины "О рекламе" прямо запрещает ставить рекламу от рекламодателя, который не имеет лицензии на этот вид деятельности.

Напомним, вчера сообщалось, что интернет-СМИ "Детектор медиа" рекламирует онлайн-казино "МоноСлот", которое в Украине является нелегальным.

Ранее "Страна" подробно, что такое "Детектор медиа" и какую роль оно играет.

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