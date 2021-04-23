Известное российское интернет-издание "Медуза" попало в список "иностранных агентов", туда его включило Министерство юстиции РФ.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Так, в реестр "иностранных агентов" внесли компанию SIA "Medusa Project", зарегистрированную в Латвии. Решение , как поясняет российский Минюст, принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".

Как сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на источник в Администрации президента, этот шаг был предпринят в ответ на действия Латвии, где она зарегистрирована. По его данным, Латвия последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов и "настало время отвечать".

Отметим, что проект Meduza в 2014 году был запущен в Латвии бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко. Он считается оппозиционным к действующей российской власти.

Закон о статусе иностранного агента для СМИ в России был принят в 2017 году в качестве ответной меры на действия Вашингтона в отношении телеканала RT и агентства Sputnik. Последних Минюст США внес в список иностранных агентов. На сегодня в списке средств массовой информации, которые признали в РФ иностранными агентами, входят 19 СМИ.

К примеру, в феврале 2020 года в России в этот список внесли "Радио Свобода".

Также "Страна" ранее подробно писала о том, как недавно в РФ решили расширить понятие "иностранный агент", чтобы ими могли быть признаны физлица, которые получают финансирование из-за границы и участвуют в политической жизни.