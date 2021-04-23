В Турции показали анимационное видео уничтожения российского "Панцирь-С1" беспилотником
Турецкая оборонная компания Roketsan записала анимационное видео, на котором новейший беспилотник Akıncı уничтожает цель, похожую на российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Соответствующее видео компания разместила в Твиттере.
Перед этим производитель оружия сообщил о первом успешном испытании "умных бомб" MAM-T, которыми оснащен БПЛА.
Göklerde özgürlüğün yeni üyesi: MAM-T! 🇹🇷
#MAMT #Roketsan @SavunmaSanayii @Baykar_Savunma pic.twitter.com/MC0xuFXD4E— Roketsan (@roketsan) April 22, 2021
Напомним, 9 апреля Украина закупила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
Позже в Турции заверили, что продажа ударных беспилотников Украине не направлена против России.
В свою очередь в РФ показали беспилотник - "убийцу "Байрактаров", созданный компанией ZALA AERO GROUP, которая входит в Ижевский оружейный концерн РФ.