В Новой Зеландии на аукцион выставили голову крокодила, которого более шестидесяти лет назад застрелил на охоте ныне покойный принц Филипп. Стартовая цена лота десять тысяч долларов.

Об этом сообщает Stuff.

В 1957 году принц Филипп убил крокодила во время охоты на реке Гамбия. Голову животного он преподнес в подарок губернатору Перси Вин-Харрису, который перевез ее в Новую Зеландию.

После этого крокодилья голова висела на стене столовой, возле следа от пули была подпись: "выстрел его королевского высочества принца Филиппа". Спустя время губернатор передарил голову своей внучке, которая выставила ее на аукцион.

Внучка губернатора - Сюзанна Кларк, мать троих взрослых детей. Она хочет помочь им деньгами, поэтому и выставила лот на продажу. Стартовая цена - десять тысяч долларов, снижать ее она не собирается.

"У меня трое детей, кого же выбрать, чтобы подарить ему знаменитую голову? Им за 30, они только начинают свою жизнь, так что я решила, что деньги для них будут полезней, чем голова крокодила над обеденным столом", - заявила Кларк.

Напомним, 9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет. 17 апреля прошли его похороны, на которых присутствовало всего 30 человек.

Также мы писали, что вдова принца Филиппа королева Великобритании Елизавета II в день своего 95-летия рассказала о "периоде глубокой печали", который наступил после смерти ее супруга.