В Министерстве внутренних дел Таджикистана опровергли информацию о выдаче таджикского загранпаспорта гражданину России Руслану Боширову, которого Чехия подозревает во взрыве военных складов в Врбетице в 2014 году.

17 апреля власти Чехии сообщили, что гражданин Руслан Боширов въехал в страну по своим паспортам, затем предъявил таджикский документ, а его коллега Александр Петров - молдавский.

"Согласно справке единой базы данных паспортов Паспортно-регистрационной службы МВД Республики Таджикистан за № М005947 от 25.02.2011 г., Министерством внутренних дел и его подразделениями в городах и районах, гражданину Табарову Р.Х. паспорт не предоставлялся", - говорится на сайте МВД Таджикистана.

Также в ведомстве заявили, что от государственных органов Чешской Республики запросов по данному факту не поступало.

Накануне власти Молдовы также заявили, что не выдавали россиянину Александру Петрову паспорт на имя гражданина страны Николая Попа.

Также мы сообщали, что генпрокурор Чехии подтвердил подозрение Петрову и Боширову, а премьер страны отказался считать взрывы терактом.