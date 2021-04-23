Латвия и Эстония высылают из страны одного российского дипломата, а Литва - двух в знак солидарности с Чехией.

Об этом сообщили главы Министерств иностранных дел каждой из страны в Twitter в пятницу, 23 апреля.

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников", - написал глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

В сообщении внешнеполитического ведомства Литвы говорится, что Вильнюс принял решение выслать двух сотрудников российского посольства. Они должны покинуть страну в течение семи дней.

Вскоре в СМИ появилось сообщение, что Эстония также в знак солидарности с Чехией высылает российского дипломата.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.

Также мы рассказывали, что Польша поддержала высылку дипломатов РФ из Чехии.