Завтра, 29 апреля, православные отмечают Великий четверг на Страстной неделе. В народных традициях день больше известен, как Чистый четверг. С ним связано много обрядов для красоты, здоровья и благополучия.

Рассказываем о церковных традициях, а также самых популярных народных ритуалах.

Молитвы дня. Что делают в церкви

В четверг на Страстной неделе вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус омыл ноги ученикам, молитву Христа в Гефсиманском сады и предательство Иуды. Верующие в этот день стремятся причаститься.

На утрене вместо Троичных тропарей троекратно поют тропарь "Егда славные ученицы", который напоминает о духовной и физической гибели Иуды. После тропаря читают повествование о Тайной вечере.

В церкви совершают литургию Василия Великого, во время которой вспоминают предательство Иуды. Евангельское чтение Великого четверга включает в себя такие события, как Тайная вечеря, предсказание об отречении апостола Петра, умовение ног апостолов, молитва в Гефсиманском саду, предательство Иуды и суд, отречение Петра.

Предлагаем тропарь, который читается в этот день, а также Евангелие от Матфея.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Церковь не налагает каких-либо запретов на этот день, кроме соблюдения поста, но по народной традиции, в дни христианских праздников нельзя злиться и обижать ближних.

В этот день старались ничего не отдавать из дома, не занимали деньги, чтобы не вынести достаток и покой.

Нельзя было выпекать куличи и паски в неубранном доме. Перед этим проводили генеральную уборку.

Зачем в этот день купаются и что нужно при этом говорить

Церковный сюжет омовения ног в народной традиции перерос в ритуалы, связанные с купанием и очищением. Люди верили, что если в этот день умыться до восхода солнца - это принесет здоровье, красоту и благополучие.

В воду, предназначенную для умывания, с вечера могли положить серебряные предметы (монетки, ложки).

Во время купания или умывания представляли, как вода очищает от накопившегося негатива. При этом можно прочитать молитву:

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь. Очисть меня, раба Божьего (имя) от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров, Во имя Отца, и Сына, и Святого духа. Аминь.

Бытовые обычаи. Что можно делать в Чистый Четверг

В четверг проводят в доме генеральную уборку перед Пасхой, избавляется от ненужных вещей - можно раздать их нуждающимся.

В Чистый Четверг стриглись. Считалось, что вместе со срезанными волосами, из жизни уйдет все плохое, что успело накопиться.

В четверг выпекали паски и красили яйца. Перед выпечкой читали молитву.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

По тому, какой получалась пасхальная выпечка, угадывали будущее на год. Если тесто вышло пышным и хорошо поднялось - впереди радостный и благополучный год, если что-то не удалось - нужно приготовиться к трудностям.

Как и для чего готовят четверговую соль

Еще один ритуал, связанный с этим днем, - это изготовление четверговой соли. Она считалась оберегом от бед и болезней.

Рецепт такой: 1 кг. крупной соли смешать с травами (душица, мята, чабрец, полынь, папоротник) и размоченным в воде ржаным хлебом (подойдет горбушка). Все это кладут в сковороду или емкость для выпечки и отправляют на 1,5-2 часа в духовку. Периодически ее нужно перемешивать и читать "Отче наш". Вынимают, когда смесь почернеет.

Четверговую соль освящают в храме в пасхальной корзине вместе с другими продуктами. Соль использовали весь год - добавляли в еду, лечили скот, фасовали по мешочкам и клали в колыбель к детям, чтобы не болели.

Денежные ритуалы

Также в Чистый Четверг проводили ритуалы, чтобы деньги водились. В этот день не занимали деньги, чтобы они не уплыли из дома. Зато хорошей приметой было трижды пересчитать все наличные, которые есть в доме. Это сулило достаток и благополучие.

Можно прочитать такой заговор на денежную удачу:

"Чистый четверг Пасху славит, весь народ православный Пасху славит, так бы и меня люди славили, и млад, и стар, чтоб в почете у начальства я раб Божий (имя) ходил, чтоб дело мое мне прибыль приносило. Золото к моим рукам липло, льнуло. Монеты в кошельке позвякивали. Ключ. Замок. Язык. Аминь".