На фоне заявлений Украины о стягивании российских войск к границам и обострении на Донбассе, американское издание "The New York Times" опубликовало материал, в котором рассказывается, как члены ультраправой организации "Правый сектор" в нарушении минских договоренностей ведут минометные обстрелы.

Согласно мирному плану, согласованному в Минске, в 2015 году, а также дополнительным мерам, подписанным минувшим летом, подобное вооружение обеих сторон должно быть размещено далеко за линией фронта.

Статья "Угроза со стороны российского государства" украинцы встревожены приближением войск" появилась на сайте NYT на этой неделе. При этом никакой критики украинских военных там нет - но иностранные журналисты фиксируют факты, как они открывают огонь отнюдь не в ответ.

"Страна" пересказывает этот материал.

"Использовать оружие первыми"

Как пишет издание, по мере наращивания военной мощи России на измученной войной Восточной Украине растет напряженность, пишет издание. На прошлой неделе группа береговой охраны в Азовском море увидела флотилию русских десантно-штурмовых кораблей в районе Мариуполя.

При этом Россия даже не пытается скрыть наращивание сил, заявляя, что это делается в ответ на усиление военной активности в регионе со стороны НАТО и Украины.

Украинские пограничники патрулируют Азовское море 19 апреля, вдали виден российский корабль. Фото: The New York Times

Нарисовав картину действий РФ, издание переносится в Авдеевку - где журналист пообщался с представителями ДУК "Правый сектор".

Корреспондент взял интервью у командира первой отдельной штурмовой роты" (1 ОШР ДУК ПС) Дмитрия Коцюбайло с псевдонимом Да Винчи. Рота базируется в Авдеевке - в нескольких километрах от Донецка. К слову, именно на этом направлении идут плотные обстрелы.

1 ОШР ДУК ПС на Донбассе. Фото: facebook.com/1oshrdukps

Как пишет NYT, командир штурмовой роты ДУК продемонстрировал видео с беспилотника, "изображающее обыкновенное насилие, происходящее всего в 400 милях от границ Европейского Союза".

В одном из эпизодов два украинских минометных снаряда разрываются вокруг траншей сепаратистов. Появляется обнаженный мужчина, он бежит. На другом видео виден взрыв на том месте, которое, по словам Коцюбайло, было снайперской позицией сепаратистов. Когда рассеялся дым, стало видно тело, покрытое желтой пылью.

Это говорит о том, что у формирования ДУК ПС есть минометы и беспилотники, которые летают над полем боя. Хотя данное вооружение по мирным соглашениям применять запрещено.

Также, судя по словам представителя "Правого сектора" они открывали огонь первыми. 18 января Коцюбайло опубликовал в Facebook фото с минометом и описал свою позицию применять оружие первыми.

"Применять оружие первыми, вести агрессивную тактику и начать снова отвоевывать собственные территории. Шаг за шагом. К победе" - написал Коцюбайло.

Неизвестно, сколько украинских солдат погибло от ответного огня, в ответ на огонь формирований, которые применяют оружие первыми. По данным военных, только в этом году в ходе боевых действий погибло не менее 28 украинских солдат.

"Кости русскоязычных детей"

Также в "Правом секторе" рассказали, что в Авдеевке их подразделение своеобразным способом поддерживает боевой дух - держит волка в клетке возле комендатуры.

Дмитрий Коцюбайло "пошутил", что волка кормят "костьми русскоязычных детей", видимо имея в виду репортажи российских СМИ об украинских националистах.

Тот самый волк в Авдеевке. Фото: facebook

На вопрос корреспондента, что он ожидает дальше, Дмитрий Коцюбайло отвечает: "Полномасштабная война".

Отметим, что ДУК "Правый сектор" как отдельное формирование вывели с передовой еще в 2018 году. В рамках реорганизации фронта в целом, "дикие" добробаты либо вливались в ряды ВСУ, либо покидали зону боевых действий.

Среди добровольческого актива это вызывало недовольство. Но процесс так или иначе устаканился. Тем не менее, как видим, представители "Правого сектора" продолжают находиться на передовой в том или ином виде.

Более того, на сайте ДУК буквально на днях появилось воззвание о мобилизации добровольцев для службы на Донбассе - ввиду подхода российских войск к границам Украины. Обращаться предлагают не в военкомат, а напрямую к представителям "Правого сектора" в регионах.

То есть так или иначе, добробаты занимают участки на передовой и действуют, судя по всему, достаточно автономно от командования ВСУ.

И пока такая ситуация будет сохраняться, удержать какое-либо перемирие будет невозможно даже при желании.