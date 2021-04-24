В российский прокат на будущей неделе выходит фильм на военную тематику - "Девятаев".

В основу киноленты легла реальная история советского летчика-истребителя Михаила Девятаева. Он сбежал из нацистского концлагеря на угнанном бомбардировщике.

Продюсером картины выступил Тимур Бекмамбетов. Бюджет сопоставим с "Чернобылем" Данилы Козловского - около 10 миллионов долларов.

Внимание к картине привлечено еще до выхода. Причем не только в России.

Дело в том, что авторы кино заинтриговали саудтреком к фильму. Песню "Любимый город" на русском языке спел солист "Раммштайн" Тилль Линдеманн.

"Страна" рассказывает историю летчика Михаила Девятаева, что известно о кино и песне Марка Бернеса в исполнении лидера Rammstein.

Саундтрек в исполнении Тилля Линдеманна

Многие узнали о фильме "Девятаев" из новостей музыки, а не кино. Рекламу картине обеспечил Тилль Линдеманн.

Лидер Rammstein на русском с акцентом исполнил саундтрек к фильму - песню "Любимый город".

По словам режиссера ленты Тимура Бекмакбетова, германский музыкант сам пришел к нему с предложением исполнить эту песню и снять на нее клип.

Продюсер предположил, что к этому певца побудили воспоминания о его детстве в городе Росток (ГДР).

"У него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а "Любимый город" будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Так и вышло, что мы сняли клип", - сказал Бекмамбетов.

На конец апреля анонсирована премьера клипа. Пока же на видео изображен советский телевизор и Линдеманн в костюме, держащий в руке макет самолета.

Также на видео с Тиллем Линдеманном, - самолет советских асов Покрышкина и Речкалова, истребитель Bell P-39 Airacobra.

Впервые эту композицию исполнил Марк Бернес в фильме "Истребители", где он сыграл роль лейтенанта Кожухарова. В основе это картины также лежит авиационная тематика, которую дополняет любовная история.

"Истребители" стали лидером проката 1940 года. Музыка - Никита Богословский, стихи - Евгений Долматовский.

История написания песни, как и часть жизни Михаила Девятаева, связана с Украиной.

В 1939 Евгения Долматовского командировали в Киев. Под впечатлением от посещения города и знакомства с испанским летчиком он и написал "Любимый город может спать спокойно..."

"Поездка в Киев - всегда счастье. А тут еще и пора цветения каштанов, беззаботная весна 1939 года. И еще невозможно себе представить, что придется лежать в истоптанной ржи с винтовкой на подступах к этому городу, а потом переплывать ледяной Днепр, а потом - не скоро, не скоро - проходить по разрушенному Крещатику", - делился воспоминаниями Евгений Долматовский.

Но вернемся к Тиллю Линдеману. После того, как он спел одну из культовых песен времен ВОВ, сети разгорелись споры. Пошли разговоры, что негоже немцу петь священную для советских людей песню.

Впрочем, многие в Сети отвергли этот посыл.

"Встретил несколько постов с возмущениями касательно Тилля Линдеманна и исполненного им "Любимого города". Мол, не может немец со своим ужасным тевтонским акцентом исполнять священную для нашего народа военную песню. Песню, с которой мы побеждали вот таких тевтонов.

С Тиллем у меня есть несколько общих знакомых, и я могу подтвердить — этот человек любит Россию и русских вполне искренне. Но даже это неважно. Важно то, что русская культура — великая культура, а великая культура принадлежит всем. Французу не запрещено читать "Бородино", шведу — смотреть кино Эйзенштейна, а немцу — петь "Катюшу". Культура жива, пока есть те, кто ее несет и распространяет.

Те, кто считает иначе, кто думает, что есть достойные и недостойные, правильные или неправильные — подобны неграм, которые возмущаются "культурной апроприацией": белые не могут читать рэп, белые не могут носить афро-косички или переводить стихи, написанные не-белыми. Могут. И чем больше они это делают, тем лучше, в конечном счете, для "апроприируемой" культуры"", - пишет телеграм-канал Fantastic Plastic Machine.

История летчика Михаила Девятаева

Но вернемся к фильму, который прославил Линдеманн - "Девятаев".

Михаил Девятаев родился в 1917 году в Тамбовской губернии. Он был 13-м ребенком в крестьянской семье. По национальности - мордвин-мокшанин.

В 1938 году окончил Казанский речной техникум, в 1940 году - Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени Ворошилова.

Участником войны Девятаев стал с первого дня. 24 июня открыл боевой счет - сбил под Минском пикирующий бомбардировщик Junkers Ju 87.

Затем защищал от нацистов Украину. 10 сентября 1941 года, находясь в самолете-истребителе Як-1, ликвидировал Ju-88 в районе города Ромны Сумской области.

Михаил Девятаев. Архивное фото

23 сентября 1941 года под Киевом был атакован немецкими истребителями. Одного противника Девятаев сбил, но получил ранение в левую ногу.

После госпиталя был направлен в тихоходную авиацию. Служил в ночном бомбардировочном полку и в санитарной авиации.

В мае 1944 года вновь стал истребителем и командиром звена 104-го гвардейского истребительного авиационного полка, который входил в 1-й Украинский фронт. Ликвидировал девять самолетов врага.

13 июля 1944 года сбил FW-190 близ Горохова Волынской области, но в тот же день был подбит сам. Горящий борт летчик покидал с парашютом. При прыжке ударился о стабилизатор, приземлился в бессознательном состоянии и был захвачен в плен.

Он был заточен в Лодзинский лагерь военнопленных вместе с группой других летчиков. Спустя месяц, 13 августа, они совершили первую попытку побега. Все были были пойманы, объявлены смертниками и переброшены в лагерь Заксенхаузен (в городе Ораниенбург в Германии, земля Бранденбург).

Группа заключенных концлагеря Заксенхаузен. Архивное фото

Второй побег из лагеря 8 февраля 1945 года был уже удачным. Его совершила группа советских военнопленных из десяти человек. Они захватили немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22. Пилотировал его Девятаев.

Узнав о бегстве, нацисты выслали вдогонку истребитель. Однако догнать угнанный борт не удалось.

Так как бомбардировщик был фашистский, его обстреляли из советских зенитных орудий. Он сел на брюхо в Польше, где уже была расположена артиллерийская часть 61-й армии СССР.

Михаил Девятаев доложил командованию все стратегически важные данные об оружии Рейха, которые ему удалось выяснить. В итоге сведения оказались точными, благодаря ним успешно реализовалась воздушная атака на полигон Узедом.

Но учитывая, что он был военнопленным, для проверки всех обстоятельств был помещен в фильтрационный лагерь. В конце марта 1945 года после лечения 7 из 10 участников побега (Соколов, Кутергин, Урбанович, Сердюков, Олейник, Адамов, Немченко) были зачислены в одну из рот 777-го стрелкового полка.

Троих офицеров - Девятаева, Кривоногова и Емца - отправили в "СМЕРШ" 1-й Горьковской запасной стрелковой дивизии. Там они оставались до конца войны, ожидая подтверждения своих воинских званий.

В ноябре 1945 года Михаил Девятаев был уволен в запас и как бывший военнопленный испытывал затруднения с поиском работы. Ему удалось устроиться в Казанский речной порт дежурным по вокзалу. Затем выучился на капитана-механика.

В некоторых публикациях говорится, что Девятаев был осужден за "измену Родине" и отправлен в лагеря, но попал под амнистию. В конце 1950-х бывшему летчику были поручены испытания "Ракеты" - одного из первых советских судов на подводных крыльях. До конца жизни он был капитаном речных судов.

Через 12 лет после войны, 15 августа 1957 года, по инициативе Сергея Королева Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

С командой, с которой летчик совершил побег из концлагеря, он тесно поддерживал отношения до самой смерти. Скончался Михаил Девятаев в 2002 году в возрасте 85 лет в Казани.

Что известно о фильме "Девятаев"

Синопсис фильма "Девятаев", жанр которого представлен как биографическая драма, звучит так:

"Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор - вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом.

Отчаянный ас Девятаев выбирает третье - побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь - на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с "оружием возмездия" Третьего рейха на борту. Улететь - и совершить самый дерзкий побег в военной истории..."

В Интернете опубликован трейлер фильма. Продолжительность картины - без двух минут два часа. Слоган - "Уйдем по небу!"

Роль Михаила Девятаева сыграл 33-летний актер Павел Прилучный.

В России он получил широкую популярность после сериала "Мажор". Первый сезон вышел в 2014 году. Третий сезон - в 2018 году - возглавил топ-запросов Google у украинской аудитории.

Интересно, что изначально на главного героя пробовался Данила Козловский, но утвердили Прилучного.

Павел Прилучный. Фото с сайта Кинопоиск

Компания Прилучному составил Павел Чинарёв. Он тоже играл в "Мажоре". Другие его работы - сериалы "Шакал" (из цикла про майора Черкасова), "Знахарь" и другие.

Павел Чинарёв. Фото с сайта Кинопоиск

Еще один герой "Девятаева" - известный в России актер Дмитрий Лысенков.

Он играл ФСБ-шника в хите "Домашний арест", в сериалах "Бедные люди", "Шторм", "Мажор", "Реальные пацаны", "Убойная сила", "Девушки с Макаровым" и других.

Дмитрий Лысенков. Фото с сайта Кинопоиск

Продюсировал картину Тимур Бекмамбетов. В этой же роли он выступил в таких кино: "Елки", "Горько!", "Время первых". Был режиссером "Бен-Гура", "Особо опасен", "Ночного дозора".

Бекмамбетов, который давно обустроился в Голливуде, планирует представить "Девятаева" западному зрителю.

"Американские зрители - умные люди, но для них это является удивительным драматическим моментом в истории. Поэтому я думаю, что "Девятаев" будет интересен во всем мире, потому что он сделан по всем правилам большого американского кино", - сказал Бекмамбетов.

Тимур Бекмамбетов. Фото с сайта Кинопоиск

По словам продюсера, консультантом при создании фильма выступил Дэвид Кеннеди, который работал над фильмом "Перл Харбор".

23 апреля начался Московский международной кинофестиваль (ММКФ). Там и будет показан "Девятаев".

Премьера в российских кинотеатрах состоится 28 апреля 2021 году. Кино будет идти на протяжении всех десяти майских выходных, включая День Победы.