В Австрии 19 мая заканчивается жесткий локдаун - откроются все магазины и гостиницы, а кафе и ресторанам разрешат принимать гостей. При этом сохранится ограничение на встречи, согласно которому вместе может собираться не более двух семей и действие комендантского часа.

Об этом пишет Heute.

Начиная с 19 мая заведения общепита смогут работать до 22:00 и принимать гостей, но соблюдая ограничение по количеству посетителей. При этом сохраниться ограничение на встречи и комендантский час в стране после 22:00.

Также возобновят свою работу туристическая сфера.

Разрешат работать заведениям культуры, но с ограничением по количеству человек.

При этом доступ в рестораны и в заведения сферы услуг будет осуществлять при наличии тестов - тестов на антиген (они будут действительны в течение 48 часов) или ПЦР-тестов (в течение трех дней).

Второй этап снятия карантина в Австрии запланирован на 1 июля, в рамках второго этапа отмены локдауна отменят ограничения на встречи.

Напомним, в середина марта в Австрии объявили о начале третьей волны коронавируса в стране .

Также мы писали, что министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер подал в отставку из-за "перегрузки" на работе во время пандемии.