Ослабление текущих карантинных ограничений в Украине можно ожидать уже с мая.

Такие выводы можно сделать из свежего "Инфляционного отчета" Национального банка Украины, опубликованном на сайте регулятора.

Базовый сценарий прогноза, который основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии 2021 года, указывает, что в условиях жесткого карантина ("красные зоны") одновременно будут находиться не более 13 областей, и постепенно их количество будет сокращаться.

В таких условиях влияние всех карантинных ограничений первого полугодия на годовой ВВП оценивается в -0,5-0,6 процентного пункта (п.п.).

"В дальнейшем ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь соблюдения требований по антиэпидемическим мерам со стороны населения", - говорится в прогнозе.

Введение всеукраинского локдауна в январе и карантинных ограничений "красных зон" в ряде регионов в марте 2021 года негативно повлияло на экономическую активность. НБУ оценивает влияние мартовских ограничений на годовой реальный ВВП в -0,1 п.п. Влияние январского локдауна оценивалось в -0,2 п.п.

В марте жесткие карантинные ограничения были введены не по всей стране и на неполный месяц - со второй половины марта в красных зонах находилось 10-12 областей и г. Киев, совокупный вес которых в ВВП составлял 50-60%.

Также бизнес и население в отличие от локдауна предыдущего года в значительной степени приспособились к условиям карантина, в том числе благодаря онлайн-торговле и услугам доставки.

"Кроме того, сами ограничения не являются такими жесткими как в прошлом году - разрешена торговля по предзаказу, индивидуальные услуги по записи, передвижение общественным транспортом по спецпропускам и тому подобное", - говорится в обзоре.

Ранее "Страна" писала о том, что ВВП Украины за первые два месяца 2021-го сократился на 2,8%.

Также мы сообщали, что в НБУ ухудшили прогноз роста экономики в 2021 году.