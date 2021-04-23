В пятницу, 23 апреля, в городе Очаков Николаевской области неизвестный выстрелил в мужчину и убежал. Пострадавшим оказался военнослужащий, который шел на работу, сейчас он находится в больнице с огнестрельным ранением головы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел утром во дворе дома на улице Бугская. 23-летний военнослужащий шел на работу и получил огнестрельное ранение возле своего дома, сейчас он госпитализирован.

Для розыска подозреваемого в городе ввели специальную полицейскую операцию, открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.

"Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении мужчины изображенного на фото, или любые другие полезные для следствия сведения, просьба сообщить в отделение полиции № 7 Николаевского районного управления по адресу: г.. Очаков, ул. Алексея Зинченко, 90 или по телефонам (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102". - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве водитель автомобиля ранил в ногу из пистолета работника коммунальной службы и скрылся.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве мужчина выстрелил в голову охраннику в ТРЦ из-за требования надеть маску.