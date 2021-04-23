Следующая неделя в Верховной Раде пройдет в режиме очередных и внеочередных заседаний. Нардепы продолжат рассматривать правки в земельный закон, а также - постановление о провале борьбы с коронавирусом, вопросы о кадровых перестановках в Кабмине и ряд других законопроектов.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

"Ну что ж, нас ждет еще одна пленарная неделя в режиме очередной-внеочередной. В плане всю неделю первую половину голосуем сотни правок в закон про землю, а потом - внеочередные заседания. В общем, снова во вторник и четверг так точно Рада закроется ближе к 21:00", - написал Железняк.

По его словам, на следующей неделе состоятся, как минимум, 4 внеочередных заседания. Во вторник и четверг нардепы рассмотрят на них 31 законопроект от коалиции.

На еще одном внеочередном заседании Рада рассмотрит проект постановления от оппозиции о провале борьбы с коронавирусом. Также нардепы соберутся, чтобы обсудить кадровые вопросы и перестановки в Кабмине.

Напомним, Рада может отменить штрафы для жителей "ЛДНР" въезжающих в Украину через РФ.

Также мы писали о том, что "слуги народа" готовят внеочередное заседание Рады ради назначения Галущенко главой Минэнерго.