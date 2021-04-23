В России Путин объявил 10 выходных подряд на майские праздники
Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками, посчитав, что это благоприятно скажется на эпидемиологической ситуации.
Таким образом, к шести праздничным дням в России добавились еще четыре нерабочих - 4,5,6,7 мая, передает РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что увеличить число выходных - правильное решение в условиях нынешней эпидемиологической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.
Путин в ответ заявил, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто последний год борется с Covid-19.
"Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", - сказал Путинн.
Напомним, что украинцев в мае ждет 13 выходных и 18 рабочих дней.
Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль призвал украинцев провести майские праздники и Пасху дома из-за коронавируса.