Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками, посчитав, что это благоприятно скажется на эпидемиологической ситуации.

Таким образом, к шести праздничным дням в России добавились еще четыре нерабочих - 4,5,6,7 мая, передает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что увеличить число выходных - правильное решение в условиях нынешней эпидемиологической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.

Путин в ответ заявил, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто последний год борется с Covid-19.



"Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", - сказал Путинн.

Напомним, что украинцев в мае ждет 13 выходных и 18 рабочих дней.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль призвал украинцев провести майские праздники и Пасху дома из-за коронавируса.