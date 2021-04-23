Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам двусторонних отношений только в одной из нейтральных стран. Но встреча не может состоятся в Москве, как ранее предлагал лидер РФ.

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил в эфире "4 канала".

"Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия", - считает первый президент Украины.

По его мнению, приглашения Зеленского приехать в Москву можно расценивать как желание Путина "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".

Напомним, 20 апреля президент Владимир Зеленский во время своего видео-обращения перешел на русский язык и предложил Путину встретиться в любой точке временно неподконтрольного Донбасса. После этого в Кремле ответили, что официальных запросов от Зеленского на встречу с Путиным в последнее время не поступало, однако для организации такого мероприятия должны быть предпосылки.

Также сообщалось, что 22 апреля во время встречи президента Беларуси Лукашенко и Путина, последний заявил, что ждет Зеленского в Москве в любое время.