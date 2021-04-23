Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в полном объеме возобновить чартерные авиарейсы на египетские курорты. В частности, граждане РФ смогут снова летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Об этом сообщает пресс-служба президента Египта. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также подтвердил эту информацию.

"Была достигнута договоренность о возобновлении полного авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе Хургада и Шарм-эль-Шейх, после успешного совместного сотрудничества между двумя сторонами", - говорится в сообщении.

В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что туроператоры смогут запустить чартеры на курорты Египта через 7-14 дней после возобновления авиасообщения, однако конкретную дату открытия авиасообщения пока не называют.

Ранее мы рассказывали, что минимум до 1 июня Россия закрыла авиасообщение с Турцией, где на курортах находятся около 30 тысяч граждан РФ. Такое решение было принято из-за резкого роста заболеваемость ковидом в Турции.