В пятницу, 23 апреля, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно запустился и стартовал к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает космической агентство NASA в своем Тwitter-аккаунте.

Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на завтра. Экипаж планирует проработать на станции примерно полгода и вернуться 31 октября. На борту космического корабля находится четыре человека, представители трех космических агентств:

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK