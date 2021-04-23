Суд постановил внести в ЕРДР сведения о преступлении сотрудников Госохраны против судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого, которые не пускали его на рабочее место, и открыть уголовное производство по данному факту. Текст постановления суда имеется в распоряжении "Страны". Ранее аналогичное решение было принято в отношении другого судьи - Александра Касминина.

Напомним, 12 апреля Госохрана не пустила Тупицкого в здание КСУ на инициированное им же совещание. Собрание было связано с рассмотрением вопроса об увольнении указом президента Владимира Зеленского судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Также мы сообщали, что ГБР расследует в отношении Тупицкого дела, в рамках которого ему инкриминируют самовольное присвоение властных полномочий.

Кроме того, Александра Тупицкого подозревают в даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля.