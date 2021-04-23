Киев предложил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах между Россией и Украины на фоне напряжения в отношениях между странами.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал в эфире телеканала i24NEWS, видео обнародовано в YouTube.

Такое предложение было сделано в связи с тем, что у Нетаньяху хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с его российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я рад заявить, что премьер-министр не сказал "нет". Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот - он показал свой интерес и желание помочь", - заявил Корнийчук.

Напомним, недавно Киев предложил провести испытания израильской вакцины от коронавируса на украинцах.

Также мы писали о том, что Россия начала возвращать из Крыма и от границы Украины войска, которые накапливались там с конца марта.