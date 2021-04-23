Президент США Джо Байден собирается почти в два раза повысить налог на прирост капитала для богатых американцев, чей годовой доход достигает 1 миллиона долларов. Повышение налоговой ставки должно покрыть часть социальных расходов, которые направлены на устранение неравенства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

На сегодняшний день налоговая ставка для граждан США с годовым доходом от миллиона долларов составляет 20%. Байден планирует повысить налог до 39,6. Таким образом, для тех, кто зарабатывает от миллиона долларов и более новая максимальная ставка в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для богатых инвесторов могут достигать 43,4%.

При этом налог на доход от инвестиций в размере 3,8%, который финансирует программы в рамках реформы здравоохранения Obamacare, также останется.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как "зеленые инициативы" Байдена закроют в Украине шахты и повысят налоги.

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