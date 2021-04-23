КНУ им. Шевченко спустя месяц после выборов не заключил контракт с новоизбранным ректором
В Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко до сих пор не заключили контракт с избранным в марте новым ректором Владимиром Бугровым.
На такую задержку с подписанием контракта обратил внимание эксперт по вопросам образования Андрей Черных.
Выборы, на которых победил Бугров, прошли 24 марта. Все документы по спецпроверке, как отмечает Черных, были готовы 9 апреля. В соответствии с законом, время на заключение договора - один месяц.
Сегодня уже 23 апреля, а контракта нет.
В вузе ситуацию с такой задержкой никак не комментируют.
"Я сравнил сроки подписания по другим двум вузам, по которым недавно были подписаны контракты, и там все было очень и очень быстро после завершения спецпроверки. А в КНУ просто оставляют на последние дни срока", - комментирует "Стране" Андрей Черных.
Для сравнения: в Национальном авиационном университете выборы прошли 28 января 2021 года. Справка о результатах спецпроверки - 09 февраля 2021 года, контракт подписан - 09 февраля 2021 года.
Напомним, в первом туре выборов ректора Бугров набрал 44% голосов, его ближайший оппонент Александр Рожко заручился поддержкой 15% избирателей.
Во втором туре Бугров набрал набрал 74,66% и, по итогам голосования, стал новым ректором самого крупного и престижного вуза страны.
Также рассказывали, что в ноябре-декабре 2020 года Бугров уже баллотировался на должность ректора КНУ и вышел во второй тур, однако тогда он не был избран.