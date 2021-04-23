В пятницу, 23 апреля, Одесский апелляцинный суд рассматривает дело Стерненко. Адвокаты радикала пытаются оспорить его семилетний приговор за похищение и пытки человека.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сергея Стерненко должны были допрашивать, но обвиняемый отказался. По словам председательствующего судьи, получение ответов на вопросы позволило бы установить обоснованность доказательств против радикала.

Стерненко воспользовался правом отказаться от допроса и просил все детали уточнять у него на этапе дебатов сторон. Такую же просьбу озвучил второй фигурант - Руслан Демчук.

Защита настаивает, что доказательства против Стерненко необоснованы

Напомним, что неделю назад, 9 апреля, суд в Одессе удовлетворил апелляцию адвокатов радикала на меру пресечения по делу о похищении и пытках человека. Стерненко освободили из-под стражи и отправили на круглосуточный домашний арест с пребыванием в Киеве.

Также мы писали о том, что приговор по делу о похищении Щербича, а также пытках и вымогательстве, который Стерненко получил 23 февраля, - семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Именно его сейчас пытаются оспорить адвокаты.