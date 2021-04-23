Президент России Владимир Путин вряд ли станет обсуждать тему Крыма с главой Украины Владимиром Зеленским. Это дал понять спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, "готов ли Путин обсуждать на встрече с Зеленским Крым?".

Об этом Песков сказал на брифинге во время общения с журналистами.

"Можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, тут нечего обсуждать", - заявил Песков.

Также Песков заявил, что непризнание Минском Крыма российским не осложняет диалог России с Беларусью.

"Это суверенное право Минска", - заявил Песков.

Напомним, накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что в любой момент готов принять в Москве президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы сообщали, что Россия начала возвращать из Крыма войска, участвовавшие в маневрах.