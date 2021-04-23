В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) обновили список "зеленых" стран, жители которых с 25 апреля освобождаются от обязательного 10-дневного карантина после прилета в Абу-Даби. В этом перечне есть Россия и еще 22 страны, однако Украины среди них нет.

Обновленный список опубликован на сайте департамента культуры и туризма Абу-Даби.

В "зеленый" список включены Австралия, Великобритания, Израиль, Китай, Португалия, Швейцария, Япония, Россия и другие.

Таким образом, с 25 апреля для поездки в Абу-Даби жителям этих стран потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19, сделанная не ранее чем за 96 часов. Повторный тест туристы будут делать после прилета.

Напомним, ранее Нидерланды разрешили украинцам сдавать один тест на коронавирус при въезде в страну.

Также мы рассказывали, что Черногория снимет все ограничения на въезд для туристов из Украины.