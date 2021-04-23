На выполнение приказ министра обороны России Сергея Шойгу о завершении внезапной проверки российских войск отведено менее 10 дней, хотя переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц. Это может частично объясняться тем, что по словам Шойгу, техника 41-й армии останется на полигоне "Погоново" под Воронежем. Там она пробудет как минимум до сентября, когда 41-я армия должна принять участие в стратегических учениях "Запад-2021".

Такое развитие событий допускает Conflict Intelligence Team.

"Стоит отметить, что при необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней. В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск", - говорится в сообщении.

Аналитик Энди Сколлик вспоминает, что похожий маневр был весной 2014-го года - за несколько месяцев до ввода войск на Донбасс.

"Тогда, в мае 2014 года также заявлялось об отводе войск от украинской границы. Однако отвели не все силы, а в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп", - говорится в сообщении.

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