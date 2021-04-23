В апреле Киевский апелляционный суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу экс-зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного на наложенный на него заочный арест и отменил эту меру пресечения.

Об этом свидетельствует решение суда, обнародованное в Едином реестре.

Заочный арест на Нескоромного наложили в связи с подозрением в заказе убийства действующего начальника управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.

Однако по словам адвокатов Нескоромного, СБУ, во-первых, не имела права расследовать дело против своего сотрудника, а сообщение о подозрении их подзащитному было вручено ненадлежащим образом. Также по данным СБУ, 29 января Нескоромный был объявлен в международный розыск. Однако кроме вынесения соответствующего постановления, правоохранители не предприняли никаких дальнейших шагов.

В результате апелляционный суд признал факт отсутствия Нескоромного в международном розыске, а также отменил решение о его заочном аресте. Решение обжалованию не подлежит.

Напомним, в конце января СБУ обвинила бывшего первого замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного в причастности к организации подготовки убийства главы управления спецслужбы Андрея Наумова.

Нескоромный выехал из Украины, а в ответ на заявление СБУ о подозрении он позвал "клоунов Баканова" на пресс-конференцию в Брюссель. Он пообещал рассказать о коррупции во власти и иностранных агентах в верхушке СБУ. Впрочем, позже он ее отменил - из-за объявления его в розыск.