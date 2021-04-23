За минувшие сутки стоимость биткоина обвалилась еще на 9,4%. Криптовалюта опустилась ниже психологической отметки в 50 000 долларов, в то время как 13 апреля достигла своего максимума в $62,5.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте CoinDesk.

Цена биткоина за последние 24 часа опустилась ниже отметки в $50 000. По данным на 12:05 (по Киеву) криптовалюта торгуется на уровне $48 48 573.

За неделю это второй случай падения курса биткоина. По данным на 19 апреля, за сутки, криптовалюта обвалилась на 15% до $51 тысячи.

По данным экспертов, падение биткоина усилилось из-за отключений электричества в Китае.

Отключения электричества в китайской провинции Синьцзян, приведшие к выпадению из сети многих промышленных майнеров, начались еще в пятницу, но полностью этот эффект проявился не сразу.

Напомним, стратег Bloomberg Майк Макглоун предрек криптовалюте Bitcoin подорожание до $400 тысяч за 1 биткоин в течение года.

Также "Страна" разбиралась, каким дальше будет курс биткоина.