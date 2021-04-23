В городе Умань Черкасской области, в котором находится могила духовного лидера хасидов цадика Нахмана, что сделало город местом паломничества, подростки кидали в хасидов камни из окна многоэтажки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Объединенной еврейской общины Украины".

Инцидент произошел на улице Мономаха, 6. Подростки, примерно 14 лет, приехали в район паломничества и вместе со своими велосипедами поднялись на девятый этаж многоэтажного дома. Из окна они бросали большие камни в прохожих хасидов. "Дети были пойманы "на горячем", - говорится в сообщении

Напомним, работники уманьского парка "Софиевка" рассказали "Стране" с какой целью хасиды приезжают в город.

Также мы писали, что в прошлом году в Умани неизвестные напали на двоих хасидов-подростков, одному из них ножом порезали щеку.