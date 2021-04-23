Утром в пятницу, 23 апреля, посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский посетил Министерство иностранных дел России, куда был вызван в связи с высылкой российских дипломатов из Варшавы. По итогам встречи Россия решила выслать 5 польских дипломатов и объявить их персонами нон грата.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Польский посол посетил МИД РФ на Смоленской площади Москвы. Он проследовал в здание, а также покинул его без комментариев.

Отметим, что 15 апреля Польша признала трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Основанием стало "нарушение условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб республике".

Россия в ответ решила выслать 5 польских дипломатов и объявить их персонами нон грата.

Пять сотрудников польского посольства должны покинуть Россию до конца дня 15 мая

Напомним, недавно Польша поддержала высылку дипломатов РФ из Чехии.

Также мы сообщали, что восемь стран ЕС во главе с Польшей выступили за новые санкции против России.