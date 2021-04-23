Уровень госпитализаций пациентов с Covid-19 превышен в Киеве и 16 областях
По состоянию на утро пятницы, 23 апреля, в столице и 16 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с Covid-19.
Об этом свидетельствует информация Министерства здравоохранения.
Согласно обновленным данным, уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией превышен в:
- Киеве,
- Винницкой,
- Волынской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Житомирской,
- Запорожской,
- Киевской,
- Луганской,
- Николаевской,
- Полтавской,
- Ровенской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Черниговской областях.
Самая сложная ситуация зафиксирована в Хмельницкой области, где уровень госпитализаций составляет 103,6 случаев. Отметим, что норма составляет 60 на 100 тысяч населения.
Выше 80 этот показатель в Черниговской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях.
На сегодня в "красной" зоне карантина находятся Киев и 12 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.
Напомним, общее число зараженных в Украине перевалило сегодня за 2 миллиона человек. За последние сутки были госпитализированы 3 828 жителей нашей страны.
Также мы рассказывали, что на следующей неделе "красную" зону могут покинуть шесть регионов Украины.