По состоянию на утро пятницы, 23 апреля, в столице и 16 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует информация Министерства здравоохранения.

Согласно обновленным данным, уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией превышен в:

Киеве,

Винницкой,

Волынской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Житомирской,

Запорожской,

Киевской,

Луганской,

Николаевской,

Полтавской,

Ровенской,

Сумской,

Харьковской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черниговской областях.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Хмельницкой области, где уровень госпитализаций составляет 103,6 случаев. Отметим, что норма составляет 60 на 100 тысяч населения.

Выше 80 этот показатель в Черниговской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

На сегодня в "красной" зоне карантина находятся Киев и 12 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

Напомним, общее число зараженных в Украине перевалило сегодня за 2 миллиона человек. За последние сутки были госпитализированы 3 828 жителей нашей страны.

Также мы рассказывали, что на следующей неделе "красную" зону могут покинуть шесть регионов Украины.