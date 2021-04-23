В большинстве регионах переполнены больницы. Фото: НСЗУ

По состоянию на утро пятницы, 23 апреля, в столице и 16 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует информация Министерства здравоохранения.

Согласно обновленным данным, уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией превышен в:

  • Киеве,
  • Винницкой,
  • Волынской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Житомирской,
  • Запорожской,
  • Киевской,
  • Луганской,
  • Николаевской,
  • Полтавской,
  • Ровенской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Хмельницкой,
  • Черкасской,
  • Черниговской областях.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Хмельницкой области, где уровень госпитализаций составляет 103,6 случаев. Отметим, что норма составляет 60 на 100 тысяч населения.

Выше 80 этот показатель в Черниговской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

На сегодня в "красной" зоне карантина находятся Киев и 12 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

Напомним, общее число зараженных в Украине перевалило сегодня за 2 миллиона человек. За последние сутки были госпитализированы 3 828 жителей нашей страны.

Также мы рассказывали, что на следующей неделе "красную" зону могут покинуть шесть регионов Украины.

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