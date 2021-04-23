Игорь Гладковский, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск, покинул Украину и сейчас находится в одной из стран Европы.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, Игорь Гладковский покинул Украину еще до того, как НАБУ объявила его в розыск и сейчас он находится в Европе.

Напомним, Игорь Гладковский - сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который также является фигурантом скандала с "Укроборонпромом".

По данным следствия, Игорь Гладковский вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Следствие настаивает, что "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За один из таких договоров подозреваемый по делу получил 950 000 грн неправомерной выгоды.

В декабре прошлого года Игорю Гладковскому сообщили о подозрении.

21 апреля НАБУ объявило Игоря Гладковского в розыск, после чего его отец обвинил НАБУ в преследовании своей семьи и принял решение подать в суд на ведомство.