Украинские пограничники запретили въезд в нашу страну известному российскому блогеру, участнику популярного реалити-шоу "Дом-2" из-за незаконной поездки в аннексированный Крым. Теперь он три года не сможет посещать Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.

По их данным, вечером в четверг, 22 апреля, к Черноморскому порту на теплоходе из Турции прибыл гражданин РФ. В МВД добили, что он оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер-2", при этом имя его не указали.

Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь".

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили россиянину въезд в нашу страну на три года.

Информация о блогере не указывается. Отметим, в программах "Дом-2 и "Свадебный размер-2" участвовал Сергей Пынзарь. Сейчас он активно ведет блог в Инстаграм, где у него более 755 тысяч подписчиков.

В сториз в Инстаграм, снятой вчера, Пынзарь позирует в такой же одежде, как и на фото, которое предоставили пограничники. При этом комментариев по поводу того, что его не пустили в Украину, у него в соцсетях нет.

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