В четверг, 23 апреля, Индия второй день подряд устанавливает мировой антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом. За минувшие в сутки в стране выявили 332 730 новых случаев Covid-19, это самое большое количество новых пациентов за сутки, чем было обнаружено в какой-либо стране мира с начала пандемии.

Об этом сообщает NDTV.

Всего в стране зафиксировано уже 16 263 695 случаев Covid-19. Из них 13 648 159 пациентов преодолели болезнь, 186 920 человек скончались.

Таким образом Индия снова установила мировой рекорд по количеству новых зараженных, который за время пандемии выявляли в какой-либо стране мира. Предыдущий рекорд был установлен Индией днем ранее, когда в стране заразились коронавирусом 314 тысяч человек за сутки.

В связи с резким увеличением количества заболевших в Индии ухудшается ситуация в больницах - заканчиваются кислород и лекарства. Поезд с кислородом отправили в один из самых крупных штатов страны Махараштра.

Напомним, с 5 апреля в Мумбаи власти ввели локдаун с ужесточенными правилами: введен ночной комендантский час, собираться вместе могут не более пяти человек, закрыты все магазины кроме аптек и продовольственных.

Также мы писали, что Индия запретила экспорт лекарства ремдесивир после роста заболеваемости Covid-19.