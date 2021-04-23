Церквям рекомендовали следовать советам МОЗ. Фото: Pixabay

В Украине на Пасху (в этом году 2 мая - Ред.) карантин усиливать не будут. Однако Минздрав подготовил для церквей и их прихожан рекомендации, которые позволят снизить риск заражения коронавирусом. 

Об этом в ходе брифинга 23 апреля сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко. 

В числе рекомендаций для религиозных заведений - увеличение количество служб и поощрять тех, кто хочет посетить их онлайн. 

Полный список рекомендаций для церквей на Пасху-2021:

  • поощрять онлайн-богослужения,
  • увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
  • зафиксировать входные двери храмов в открытом состоянии,
  • установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
  • рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.

Пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями Ляшко рекомендовал воздержаться от посещения храмов и лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе. Кроме того, украинцам рекомендуется воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей.

Напомним, ранее премьер-министр Шмыгаль призвал украинцев провести майские праздники и Пасху дома из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что за год пасхальная корзинка в Украине подорожала на 25%.

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