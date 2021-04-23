В Украине на Пасху (в этом году 2 мая - Ред.) карантин усиливать не будут. Однако Минздрав подготовил для церквей и их прихожан рекомендации, которые позволят снизить риск заражения коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга 23 апреля сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

В числе рекомендаций для религиозных заведений - увеличение количество служб и поощрять тех, кто хочет посетить их онлайн.

Полный список рекомендаций для церквей на Пасху-2021:

поощрять онлайн-богослужения,

увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,

зафиксировать входные двери храмов в открытом состоянии,

установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,

рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.

Пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями Ляшко рекомендовал воздержаться от посещения храмов и лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе. Кроме того, украинцам рекомендуется воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей.

Напомним, ранее премьер-министр Шмыгаль призвал украинцев провести майские праздники и Пасху дома из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что за год пасхальная корзинка в Украине подорожала на 25%.