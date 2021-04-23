В Офисе президента заявили, что отвод российский воск, принимавших участие в учениях возле границы с Украиной и административной границы с аннексированным Крымом, заслуга украинского лидера Владимира Зеленского.

Такое мнение выразил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его словам приводит утром в пятницу, 23 апреля, пресс-служба главы государства.

В частности, Ермак заявил, что отвод российских войск от восточных границ Украины является "результатом работы Владимира Зеленского, его команды, а также наших международных партнеров".

"Пока есть силы, которые занимаются тем, что критикуют власть, мы работаем не ради пиара, а ради страны. Эта критика очень похожа на вражескую пропаганду, ведь она кардинально искажает реальность. Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина", - сказал глава Офиса президента.

Он заявил, что результаты работы команды президента и факты "гораздо красноречивее, чем безосновательная критика некоторых политиков".

Напомним, информация об отводе войск РФ от границ появилась днем ранее. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверок войск в Южном и Западном военным округах и сообщил, что войска РФ начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

В свою очередь президент Украины поприветствовал такое решение РФ. В то же время он заверил, что "Украина всегда начеку".

"Страна" подробно разбиралась, почему Россия заявила об отводе войск от границ Украины.