Обыск, который в четверг, 22 апреля Служба безопасности Украины проводила в столичном бизнес-центре "Миллениум", носил протокольный характер, а Игоря Коломойского заранее предупредили о мероприятии, поэтому ничего не нашли.

Об этом рассказал "Стране" источник из окружения Игоря Коломойского

"Обыск проходил с 8 до часу ночи с участием сотрудников СБУ по делу Центрэнерго. Обыск носил протокольный характер, Коломойского предупредили о планируемых мероприятиях заранее, поэтому во время обыска ничего не обнаружили", - сообщил источник.

Напомним, в четверг, 22 апреля Служба безопасности Украины проводила обыски в столичном бизнес-центре "Миллениум".

Как известно, в этом бизнес-центре на улице Владимирской находятся офисы структур олигарха Игоря Коломойского.

Ранее "Страна" рассказывала, как связанные с Коломойским компании-прокладки заработали за полгода более 4 млрд гривен на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго".

Мы также писали, как олигарх пытался получить контроль над компанией, хотя лояльного ему руководителя "Центрэнерго" Владимира Потапенко заменили другим человеком.