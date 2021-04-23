В Украину прислали вакцину от коронавируса AstraZeneca южнокорейского производства. Это гуманитарная помощь, препарат нам дали бесплатно по линии инициативы Covax.

Всего порядка 370 тысяч доз, чего хватит на вдвое меньшее количество людей.

Накануне поставки вакцина прошла госрегистрацию. Что, кстати, многих удивило. Украинские власти, начиная с конца февраля, уверяли граждан, что их вакцинируют "АстраЗенекой". Но по факту препарат с таким названием зарегистрировали только сейчас.

То есть нынешняя AstraZeneca и ее аналог - индийский "Ковишилд" - это все же разные лекарства. В том числе уже и по украинским законам. Хотя и сходные по формуле.

С "Ковишилдом" связана еще одна проблема. Многие, получившие укол индийской вакциной, вторую дозу получат от другой торговой марки - только что приехавшей "АстраЗенеки". Поскольку поставки первой вакцины остановлены.

И третий вопрос - как быть с общемировой тенденцией отказов от "АстраЗенеки", которая, по убеждению многих стран, вызывает повышенный риск тромбоза и летального исхода.

Какие могут с этим возникнуть проблемы и что вообще важно знать о новоприбывшем препарате - разбиралась "Страна".

Почему из Южной Кореи?

Украине с производителем "АстраЗенеки" не везло изначально.

Первую ее версию (под торговой маркой "Ковишилд") нам привезли не из Европы, а из Индии. А вторая приехала еще из одной азиатской страны - Южной Кореи. Тогда как в ЕС прививаются "Зенекой", сделанной на европейских предприятиях.

О чем это говорит?

Отметим, что в Евросоюзе оксфордской вакцины серьезно не хватает. Поставки срываются, и Еврокомиссия даже намерена судиться с производителем. Одновременно Украине предлагают разные варианты этой вакцины азиатского разлива.

Все это наводит на мысль, что Украина получает препараты производителей, которыми не хотят колоться европейцы.

Почему не хотят - это отдельная история. Минувшей осенью в Южной Корее разразился скандал с вакцинацией от гриппа. В ходе кампании по иммунизации умерли 109 человек.

Под подозрение попали вакцины ряда производителей, в том числе - компании SK Bioscience, которая прислала Украине "АстраЗенеку".

Правда, позже власти страны выпустили доклад, что вакцины скорее всего к смертям отношения не имеют. Но местные СМИ, которые ранее обнаружили недостатки в хранении вакцин, а также подозрительные белые вещества в ампулах, не поверили правительству.

Тем не менее, именно SK Bioscience была избрана как фирма, делающая вакцины для стран-получателей коронавирусной помощи. То есть бедных стран.

Корейский производитель заключил контракт на производство оксфордской вакцины еще летом - в первую очередь для самих корейцев. А в феврале завод подключился к инициативе Covax и был вписан в план поставок для Украины. Причем, для нас и других стран-реципиентов помощи он собирается производить также вакцины Pfizer и Novavax.

15 февраля препарат из Южной Кореи получил одобрение на экстренное применение от ВОЗ. При этом, в самой этой стране к "АстраЗенеке" отношение неоднозначное.

По состоянию на 21 апреля, только 1,77 миллиона жителей Кореи (3% населения) получили первый укол двумя вакцинами - "АстраЗенека" и "Пфайзер". Причем "Астрой" местного производства колют подавляющее большинство пациентов.

Темпы для 50-миллионной развитой страны не такие чтобы уж высокие. Хотя они, конечно, втрое быстрее украинских. Вакцинация у нас и корейцев началась одинаково - в конце февраля. На данный момент Украина сделала только полмиллиона уколов.

При этом уже через неделю после старта вакцинацией "АстраЗенекой" местного производства пошли данные о смертях. На 8 марта сообщалось о гибели 11 человек, которым накануне делали прививку. Официально связь между вакцинацией и летальным исходом не подтверждена.

В начале апреля корейские власти из-за информации по тромбозам остановили вакцинацию "АстраЗенекой" для людей до 60 лет. Но потом снова ее возобновили. При этом руководство страны регулярно обращается к США за вакциной Pfizer, напирая на тот факт, что "мы союзники". Однако им отпускают мизерные дозы этого препарата.

Доверие к "АстраЗенеке" в самое Южной Корее, как видим, настолько невысокое, что эту вакцину, даже при остром дефиците у себя, отправляют в далекую Украину "за бесплатно".

Вторая доза и ограничение по возрасту

Но вернемся к деталям украинской поставки.

Когда стало известно, что продажа "Ковишилда" Украине приостановлена, встал вопрос, как получать вторую дозу препарата.

Власти начали успокаивать, что ее доберут у других производителей оксфордской вакцины. Поскольку они делаются по единой формуле и таким образом - взаимозаменяемы.

Теперь эта вакцина прибыла, и часть ее отправят для второй дозы.

"По количеству людей, которые будут прививаться второй дозой - это ориентировочно около 10 000 человек, которые будут нуждаться второй прививке в мае", - заявил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге 23 апреля.

Он уточнил, что именно эти десять тысяч будут "Астразенекой" корейского производства.

Остальная партия пойдет для первой дозы людей, которым 65 лет и выше. То есть более молодым ее колоть не станут.

"Эта партия вакцин будет использоваться в большинстве своем в кабинетах прививок для людей в возрасте 65+ и старше. Часть партии будет оставлена ​​для проведения второй прививки людям, которые сделали прививку в период с 24 февраля", - заявил Ляшко.

И это по сути - молчаливое признание украинских властей, что оксфордская вакцина опасна и вызывает тромбозы.

По европейской статистике, которую уже публиковала "Страна", главная группа риска - женщины среднего возраста. Именно из-за их смертей многие страны ЕС "Астразенеку" или запретили, или ограничили только старшей возрастной группой. В описание вакцины за рубежом внесли повышенный риск тромбоза.

По сути, то же самое произошло и в Украине. Только пока власти не говорят о тромобзах. А "тихо" меняют возрастную группу, поддавшись, наконец, общемировому тренду.

Что сейчас происходит в мире с "АстраЗенекой"

Дания 14 апреля полностью прекратила использование британско-шведской вакцины.

Глава ведомства Серен Брострем сообщил, что основываются на реальном риске и серьезных побочных эффектах, связанных с использованием вакцины. Поэтому было принято решение полностью исключить препарат из программы вакцинации страны.

В Канаде Национальный консультативный комитет по иммунизации приостановил вакцинацию людей моложе 55 лет препаратом AstraZeneca. Предупреждение связано с новыми случаями тромбоза в Европе среди привитых.

Население Сицилии отказывается от вакцины AstraZeneca в 80% случаев после сообщений о тромбоэмболических осложнениях после прививок. Об этом сообщил президент итальянского региона Нелло Музумечи.

"Из 100 человек 80 отказываются от AstraZeneca. Естественно, что сейчас тревоги стало больше", - заявил он.

В Болгарии рассматривают вариант полного отказа от вакцины. По словам главы Минздрава страны Костадина Ангелова, это связано с отсутствием интереса к ней у населения. Здесь также запретили прививать вакциной AstraZeneca женщин до 65 лет, у которых есть предрасположенность к тромбозам. Но лица, которые получили первую инъекцию AstraZeneca, могут сделать вторую прививку этим же препаратом, если у них не было обнаружено побочных эффектов. Те, кто откажется от второй прививки, не получат сертификат о вакцинации, уточнили в министерстве здравоохранения.

В Австралии также рекомендовали жителям страны до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом Pfizer, а не AstraZeneca из-за риска образования тромбов. 17 апреля Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) сообщила, что смерть 48-летней женщины из-за образования тромба, вероятно, связана с вакцинацией препаратом компании AstraZeneca.

В Норвегии вакцинация препаратом прекращена до 10 мая, пока правительственный комитет экспертов не изучит последствий использования вакцины. Поэтому страна временно передает все имеющиеся на складе дозы вакцины компании "AstraZeneca" скандинавским странам-партнерам - Швеции и Исландии.

При этом ряд стран, среди которых Франция и Германия, настаивают на низком риске тромбоза от AstraZeneca и рекламируют вакцину среди населения.

Например, министр здравоохранения Франции Оливье Веран сравнил риск образования тромбов от вакцины AstraZeneca с такой же опасностью при трансатлантическом полете. По его словам, вакцина может спровоцировать образование тромбов в 5 случаях на миллион вакцинированных.

А канцлер ФРГ Ангела Меркель даже сделала первую прививку вакциной AstraZeneca 16 апреля.

"Радуюсь тому, что получила сегодня первую дозу AstraZeneca", - заявила Меркель. Канцлер также выразила благодарность всем, кто прилагает усилия в проведении кампании по вакцинации, а также всем, кто решил сделать прививку себе.

"Вакцинация - ключ для преодоления пандемии", - написала она.

Фото: twitter.com/RegSprecher

Как видим, густонаселенным странам сложнее отказываться от "АстраЗенеки" - ее пока просто нечем заменить (именно поэтому, кстати, в Европе идут разговоры о регистрации "Спутника V")

Противопоказания и побочные эффекты

"АстраЗенека" - вакцина, которая построена на введении ослабленного аденовируса шимпанзе. Она дается двумя дозами, перерыв между которыми может быть от 4 до 12 недель.

В Украине, к примеру, говорят, что 12-недельный интервал дает наивысшую эффективность - 81% защиты. У нас в стране применяется именно такой перерыв.

На сайте правительства Канады, которая одной из первых начала применять "АстраЗенеку", а потом ограничила ее по возрасту, перечислены основные побочки вакцины:

боль в месте инъекции,

озноб,

чувство усталости,

лихорадка.

"Это общие побочные эффекты вакцин, которые не представляют опасности для здоровья", - указывается на сайте правительства.

"Как и в случае со всеми вакцинами, есть вероятность возникновения серьезных побочных эффектов, но они встречаются редко", - делают уточнение в Канаде.

Серьезным побочным эффектом "может быть что-то вроде аллергической реакции". А также тромбы.

"Перед вакцинацией проконсультируйтесь со своим врачом о любых серьезных аллергиях или других заболеваниях, которые могут у вас быть. Сообщалось об очень редких случаях образования тромбов с низким содержанием тромбоцитов", - советуют канадские чиновники.

При этом нужно "немедленно обратиться за медицинской помощью, если через четыре или более дней после вакцинации у вас появятся какие-либо из следующих симптомов":

сбивчивое дыхание,

грудная боль,

отек ноги,

постоянная боль в животе (животе),

неврологические симптомы, такие как сильные и постоянные усиливающиеся головные боли,

помутнение зрения

синяк на коже,

крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.

"Если после первой дозы вакцины AstraZeneca или Covishield у вас наблюдалось появление редких тромбов с необычными тромбоцитами, не рекомендуется получать вторую дозу любой версии вакцины AstraZeneca", - указывают канадцы.