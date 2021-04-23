Атака происходит с помощью программы-вымогатель, где задействован архиватор 7-Zip. Фото: Pixabay

В Киберполиции сообщили о масштабной мировой кибератаке на устройства QNAP и дали рекомендации, как защититься от нее.

Соответствующая информация появилась на странице Национальной полиции в Facebook.

Эксперты рассказали, что программа-вымогатель, которую используют для кибератак, задействует архиватор 7-Zip для шифрования файлов. Таким образом при восстановлении доступа в дальнейшем злоумышленники вымогают у пользователей деньги.

Как защитить устройство от атаки:

1. Обновить версию встроенного программного обеспечения QNAP.
Разработчик уже выпустил обновление, которое содержит исправления указанных уязвимостей.
Обновления QTS или QuTS hero:

  • войти в QTS или QuTS hero как администратор;
  • перейти к Панель управления> Система> Обновление прошивки
  • кликнуть на Проверить обновления. Далее установить последнее актуально обновления.

Обновления Multimedia Console и Media Streaming Add-On:

  • войти в QTS как администратор;
  • открыть Центр программ и нажать на значок поиска;
  • ввести Multimedia Console или Media Streaming Add-On;
  • нажать Обновить (Появится подтверждающее сообщение)
  • нажать ОК.

2. Осуществить подключение к внутренней сети только с использованием VPN;

3. Настроить разграничения доступа к ресурсам компании с помощью файерволов, сетевых экранов, виртуальных сетей;

4. Осуществлять резервное копирование данных.
Киберполиция предупреждает пользователей об угрозе мировой кибератаке вируса-вымогателя

Киберполиция предупреждает пользователей об угрозе мировой кибератаке вируса-вымогателя

QNAP (Quality Network Appliance Provider - "поставщик качественных сетевых устройств") - китайская компания-производитель сетевых систем хранения данных (NAS) и видеорегистраторов (NVR). Ее программное обеспечение базируется на операционных системах Linux и FreeBSD.

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