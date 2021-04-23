Киберполиция предупреждает пользователей об угрозе мировой кибератаки вируса-вымогателя. Как защититься
В Киберполиции сообщили о масштабной мировой кибератаке на устройства QNAP и дали рекомендации, как защититься от нее.
Соответствующая информация появилась на странице Национальной полиции в Facebook.
Эксперты рассказали, что программа-вымогатель, которую используют для кибератак, задействует архиватор 7-Zip для шифрования файлов. Таким образом при восстановлении доступа в дальнейшем злоумышленники вымогают у пользователей деньги.
Как защитить устройство от атаки:
1. Обновить версию встроенного программного обеспечения QNAP.
Разработчик уже выпустил обновление, которое содержит исправления указанных уязвимостей.
Обновления QTS или QuTS hero:
- войти в QTS или QuTS hero как администратор;
- перейти к Панель управления> Система> Обновление прошивки
- кликнуть на Проверить обновления. Далее установить последнее актуально обновления.
Обновления Multimedia Console и Media Streaming Add-On:
- войти в QTS как администратор;
- открыть Центр программ и нажать на значок поиска;
- ввести Multimedia Console или Media Streaming Add-On;
- нажать Обновить (Появится подтверждающее сообщение)
- нажать ОК.
2. Осуществить подключение к внутренней сети только с использованием VPN;
3. Настроить разграничения доступа к ресурсам компании с помощью файерволов, сетевых экранов, виртуальных сетей;
4. Осуществлять резервное копирование данных.
QNAP (Quality Network Appliance Provider - "поставщик качественных сетевых устройств") - китайская компания-производитель сетевых систем хранения данных (NAS) и видеорегистраторов (NVR). Ее программное обеспечение базируется на операционных системах Linux и FreeBSD.
Ранее мы рассказывали, что неизвестные хакеры провели мощную кибератаку на портал Киевской горадминистрации.
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